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مي كساب توجه رسالة لوالدها : "إنت كنز حياتي"

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 04:07 ص
بوابة الفجر
مي شاهين
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نشرت الفنانة مي كساب عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" صورة لها برفقة والدها من حفل زفافها.

وعلقت قائلة:"بابا أغلى ممتلكاتي وكنز حياتي، ربنا يقومك بالسلامة ويطول في عمرك، ويخليك لينا لأننا من غيرك ولا حاجه".

تعرضت الفنانة مي كساب للهجوم من قبل إحدى المتابعين بعدما قامت بالترويج لألبوم زوجها الجديد من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث قالت المتابعة:" أنا بحبك جدًا ومقدرة إنك بتقفي جنب جوزك بس انتي راضية عن الصورة ؟".

ومن جانبه،ردت مي كساب عليها قائلة:"آه جدًا شكله حلو واستايل، وبعدين كل واحد حر يختار لنفسه الشكل اللي يعجبه انتي ترضي حد يتدخل في طريقة لبسك أو لفت طرحتك أو شعرك، أنا أول ما عرفته مدخلتش في ده خالص عشان ده حريته الشخصية”.

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