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بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 08:03 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، خلال بيان نشرته على "فيسبوك"، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين الموافق 23 أغسطس 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.

وجاءت كالتالي:

حالة الطقس نهارًا:

- طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.
- طقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية.
- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا:

- طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

الظواهر الجوية:

- شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة مما يقلل من الإحساس بارتفاع بنسب الرطوبة ليلًا.

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم
بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم
بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم
بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم

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