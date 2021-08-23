الاتربي: لاعبو الزمالك في قمة تركيزهم لحسم الدوري وجنش يستحق العقاب

















أكد محمد الإتربي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في قمة تركيزهم في الوقت الحالي من أجل حسم لقب الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.





وقال الاتربي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "لاعبو الزمالك رجالة، وحققوا الفوز في 10 مباريات خلال آخر 11 مباراة".





وتابع، "لاعبو الزمالك كانوا تحت ضغط عصبي كبير، بسبب ملاحقة المنافس على صدارة الدوري، إلا أن الفارق أصبح 4 نقاط، واللاعبون الآن في قمة تركيزهم لحسم اللقب رسميًا يوم الثلاثاء المقبل".





وأوضح أن إدارة الزمالك رصدت مكافآت خاصة للاعبي الزمالك خلال آخر 5 مباريات في الدوري.





وأشار إلى أن تأكد هبوط الإنتاج الحربي، يصعب المباراة على الزمالك، يوم الثلاثاء المقبل، موضحًا أن سيراميكا كليوباترا قدم مباراة كبيرة أمام الزمالك لأنهم يلعبون دون ضغوط.



