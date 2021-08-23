تصريح ناري مدرب برشلونة





اعترف رونالد كومان مدرب برشلونة بعد التعادل 1-1 مع أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني أن الفرق المنافسة تجرأت على ناديه وباتت تلعب بشجاعة أكبر بعد رحيل الهداف التاريخي للنادي ليونيل ميسي.





وسجل ممفيس ديباي هدفا قرب النهاية بتسديدة قوية ليلغي تقدم بيلباو بهدف إنيغو مارتينيز بضربة رأس، ليحصل برشلونة على نقطة التعادل، لكن كومان أكد أن النادي لا يزال متأثرا برحيل القائد ميسي الذي انتقل قبل أسبوعين إلى باريس سان جيرمان بعد 21 عاما بالنادي.





وقال كومان للصحفيين: لا أود الحديث عن الأمر ذاته لكن نحن نتحدث عن أفضل لاعب في العالم، ودائما ما يشعر المنافسون بالخوف عندما يكون ميسي حاضرا.





وأضاف: الأمر ذاته يؤثر علينا، إذا مررت الكرة إلى ميسي فهو في المعتاد لا يفقدها. يمكننا أن نشعر بعدم وجوده. كنا نعرف ذلك لكن لا يمكننا أن نغير شيئا.

وبدأ برشلونة الموسم بقوة دون ميسي وفاز 4-2 على ريال سوسييداد الأسبوع الماضي لكنه تعرض لاختبار صعب ولم يكن الطرف الأفضل خلال التعادل مع بلباو الذي فرض سيطرته لفترات طويلة.



