تحركات عاجلة بمديرية صحة كفر الشيخ لبحث مواجهة كورونا

قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، إنه قد تم عقد اجتماع لمسئولي أقسام العزل واللجنة العلمية بالمستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية بكفرالشيخ، ويأتي ذلك في ضوء رفع كفاءة الاطقم الطبية بالمستشفيات والاطلاع على كل جديد في التعامل مع فيروس كورونا المستجد.



وأضافت سلام، أنه قد تم عقد أثناء الاجتماع عدة محاضرات وهي: الدكتورة وفاء الكفراوي عن العلاج بالأكسجين والعناية، والدكتور محمد عمر عن أكتيمرا والمضادات الحيوية، والدكتور محمود العطار عن التشخيص والجديد ف بروتوكول التعامل مع فيروس كورونا المستجد، والدكتورة أسماء نبيل عن التداخلات الدوائية والتحاليل الخاصة بالأدوية



ومؤخرا، فقد عقدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، اجتماعًا موسعًا مع مديري إدارات الطب العلاجي لمناقشة خطة العمل خلال الفترة القادمة وخطة المستشفيات للاستعداد للموجة الرابعة من كورونا ومناقشة سلبيات الفترة السابقة ومحاولة تلافيها.



وأيضا خلال الاجتماع فقد تم مناقشة ملف أدوية الأزمات والكوارث والإنجاز خلال الفترة السابقة وما تم توفيره من أدوية خلال أزمة كورونا، وكذلك ملف السموم والتوسع فى تدريب الأطباء على التعامل مع حالات السموم.