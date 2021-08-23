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وكيل عبدالله السعيد يكشف حقيقة انتقاله إلى الزمالك

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 02:21 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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كشف سيد مرعي، وكيل أعمال عبدالله السعيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، حقيقة اقترابه من الانتقال إلى صفوف الزمالك.

وأوضح سيد مرعي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "أي نادي يتمنى التعاقد مع عبد الله السعيد، ولكنه متواجد الآن في نادي كبير، ولا يوجد أي عرض رسمي لضمه من أي نادي في الوقت الحالي".

وتابع، "عبد الله السعيد لا يفكر في الرحيل عن بيراميدز، كما أن النادي متمسك به جدًا، ولا يوجد أي عرض رسمي حاليًا لضمه من أي نادي".

وفي سياق آخر، أكد، "علي ماهر مدرب مجتهد، وأضاف لفريق المصري الكثير كما أضاف له النادي، وأشكر الإدارة التي وفرت الاستقرار داخل الفريق وحسمت قرار التجديد خلال تلك الفترة".

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