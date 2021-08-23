وكيل عبدالله السعيد يكشف حقيقة انتقاله إلى الزمالك









كشف سيد مرعي، وكيل أعمال عبدالله السعيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، حقيقة اقترابه من الانتقال إلى صفوف الزمالك.





وأوضح سيد مرعي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "أي نادي يتمنى التعاقد مع عبد الله السعيد، ولكنه متواجد الآن في نادي كبير، ولا يوجد أي عرض رسمي لضمه من أي نادي في الوقت الحالي".





وتابع، "عبد الله السعيد لا يفكر في الرحيل عن بيراميدز، كما أن النادي متمسك به جدًا، ولا يوجد أي عرض رسمي حاليًا لضمه من أي نادي".



