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أنباء سارة في برشلونة قبل مواجهة خيتافي

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 02:24 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تلقى الجهاز الفني لبرشلونة أنباء سارة بعد عودة الألماني أندريه تير شتيجن حارس مرمى الفريق للمشاركة في التدريبات الجماعية بعدما غاب عن فترة التحضير بالكامل بعد إصابته مع نهاية الموسم الماضي.

وكان تير شتيجن تعرض لإصابة في كاحل القدم أدت إلى غيابه لمدة تصل إلى أكثر من شهرين تقريبًا بعد نهاية الموسم الماضي، قبل أن يعود إلى التدريبات اليومين الماضيين.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن أندريه تير شتيجن بات جاهزًا للمشاركة مع نادي برشلونة في مباراة خيتافي في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني مطلع الأسبوع المقبل.

ومن المنتظر أن يضم رونالد كومان الحارس الألماني ضمن القائمة التي ستخوض مواجهة خيتافي مساء يوم السبت المقبل على ملعب كامب نو.

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