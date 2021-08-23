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إسراء عبد الفتاح وحمدي المرغني في أحدث ظهور لهما

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 04:30 ص
بوابة الفجر
مي شاهين
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نشرت الفنانة إسراء عبد الفتاح، عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، صورة تجمعها بزوجها الفنان حمدي المرغني، من حفلة عيد ميلادها.

وعلقت قائلة:"شكرا جزيلا على عيد ميلاد آخر رائع، إن قضاء الوقت معك هو أفضل هدية عيد ميلاد يمكن أن أطلبها على الإطلاق،أحبك".


يذكر أن هنئ الفنان حمدي المرغني، زوجته الفنانة إسراء عبد الفتاح بعيد ميلادها،علق قائلا:"كل وسنه وانتي حبيبتي وبنتي وصاحبتي ومراتي، ويارب طول العمر مع بعض جنب بعض نحب بعض ونتخانق مع بعض ونتصالح، ونخاف علي بعض ونغير علي بعض".

وأضاف:"بتمني ان ربنا يدينا طولة العمر عشان اقدر اسعدك انتي وتمارا واخلي بالي منكم بحبك اوووووووي".

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