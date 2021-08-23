انطلاق دوري مستقبل وطن الموسم الثالث بمدينة حلايب (صور)

أعلن الشيخ حسن النسر، عضو هيئة مكتب حزب مستقبل وطن وراعي دوري "مستقبل وطن" بمدن الجنوب عن انطلاق فعاليات الموسم الثالث من دوري مستقبل وطن بمدينة حلايب وذلك تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب وبتوجيهات من المهندس أشرف رشاد الشريف النائب الأول لرئيس الحزب والأمين العام وبإشراف عماد سيف الدين أمين الحزب بالمحافظة.



ومن جانبه، قال الشيخ "حسن هدل" امين الحزب بمدينة حلايب إن دوري مستقبل وطن يستهدف المرحلة السنية من 18 إلى 35 سنة في كافة أنحاء المدينة وذلك خلال الفترة من 22 أغسطس الحالي حتي 26 أغسطس تحت شعار خلي موهبتك تتكلم وإنت البطل تحت رعاية شركة "إيراب للتعدين".



وأضاف "علي دورا" أمين التنطيم بالمدينة أن دوري مستقبل وطن يقام على ثلاث مراحل تبدأ بمنافسات وتصفيات للفرق الرياضية المشاركة على مستوى المدن المختلفة وصولا إلى المرحلة الثانية التي تكون على مستوي أمانة المحافظة موضحاََ أن دوري مستقبل وطن يتم تنظيمه في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن بتنظيم العديد من الفاعليات والأنشطة الإجتماعية والثقافية والرياضية لتقديم الخدمات للشباب واكتشاف مواهبهم وتحقيق حلمهم.