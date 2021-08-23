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محمد شريف أولًا.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري قبل نهايته

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 02:57 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
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زوار "الفجر الرياضي" نستعرض لكم ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز، قبل إنطلاق مباريات الجولة ال33 من عمر البطولة، والمقرر لها اليوم الإثنين الموافق 23 من شهر اغسطس الجاري.

واصل محمد شريف مهاجم النادي الأهلي تربعه على عرش صدراة الهدافين برصيد 19 هدف رغم غيابه عن مباراة فريقه الأخيرة أمام إنبي والتي انتهت لصالح المارد الأحمر بثنائية نظيفة خلال اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الأهلي وي السلام.

وجاء أحمد ياسر ريان في وصافة الهدافين برصيد 15هدف.

فيما زاحم مصطفى فتحى، لاعب سموحة، المغربي أشرف بن شرقي نجم نادي الزمالك في المركز الثالث بنفس العدد من الأهداف (14 هدف) لكل لاعب، بعد تسجيله هدفين في مواجهة فريقه أمام الجونة التي انتهت بفوز الفريق السكندرى بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وجاء ترتيب الهدافين كالتالي:

محمد شريف الأهلي 19 هدفا

أحمد ياسر ريان سيراميكا 15 هدفا

أشرف بنشرقي الزمالك 14

مصطفى فتحي سموحة 14

عمر كمال المصري البورسعيدي 13

فخر الدين بن يوسف الإسماعيلي 11

باسم مرسي مصر المقاصة 11

أحمد علي البنك الأهلي 11

كريم بامبو البنك الأهلي 11

أحمد سمير طلائع الجيش 11

شيميليس بيكلى مصر المقاصة 11

عمر السعيد الجونة 10

عمرو جمال طلائع الجيش 10

رامي صبري إنبي 10

يوسف إبراهيم أوباما الزمالك 10

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