موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة في الجولة الثالثة بالدوري الإنجليزي





يترقب عشاق الكرة الإنجليزية مباراة مانشستر يونايتد القادمة في الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

يحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع في الموسم الحالي في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 4 نقاط من مبارتين حتى الآن. ويقود النرويجي أولي جونار سولسكاير أحلام جماهير الشياطين الحمر من أجل استعادة أمجاد السير أليكس فيرجسون والتتويج بلقب البريميرليج بالإضافة إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد.

في حين يحتل وولفرهامبتون المركز السابع عشر بلا رصيد من النقاط في الموسم الحالي في جدول البريميرليج ويسعى وولفرهامبتون لاسعاد جماهيره وحجز أحد المقاعد المؤهل للبطولات الأوروبية في الموسم المقبل.

ومن المقرر أن تقام مباراة مانشستر يونايتد ووولفرهامبتون يوم الأحد 29 أغسطس 2021 على استاد مولينيو معقل وولفرهامبتون وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت مصر والساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت السعودية والساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة



