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عمرو الصفتي: جيلي في الزمالك اتظلم والونش يشبهني

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 03:30 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أكد عمرو الصفقتي، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، أن جيله في القلعة البيضاء تعرض للظلم.

وتابع، "الزمالك كان الأحق بالفوز بدوري 2010 و2011، وسبب خسارته هو عدم وجود الـVAR، والدوري الحالي هو الأفضل من الناحية التنافسية، ولكنه الأسوأ على مستوى التنظيم، وتم تغيير ترتيب الجدول ليواجه الأهلي الرباعي المنافس على الهبوط خلال فترة الأولمبياد".

وأشار، "الزمالك بطل الدوري هذا الموسم بنسبة 99%، وتأكد هبوط الإنتاج يسهل مباراة الحسم على الزمالك، ومباراة الجونة ستكون صعبة على الأهلي، والفريق يقدم أداء قوي تحت قيادة رضا شحاتة".

واستكمل، "لا يوجد مدافعين في الدوري حاليًا أفضل من الموجودين داخل الزمالك، ومحمود الونش أفضل مدافع في إفريقيا بالتوقيت الحالي، وهو أقرب مدافع يشبهني في الجيل الحالي".

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