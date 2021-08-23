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موعد مباراة توتنهام المقبلة في الجولة الثالثة بالدوري الإنجليزي

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 03:33 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
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تتجه أنظار متابعي ومحبي الكرة الإنجليزية لمتابعة مباراة توتنهام القادمة في الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.
ومن المقرر أن تقام مباراة توتنهام وواتفورد يوم الأحد 29 أغسطس 2021 على استاد توتنهام هوتسبر معقل توتنهام وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.
وستقام المباراة في تمام الثالثة عصرا بتوقيت مصر والساعة الرابعة مساء بتوقيت السعودية والساعة الخامسة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قناة  beIN Sports connect ببث المباراة.
يحتل توتنهام المركز الثالث في الموسم الحالي في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 6 نقاط، حيث خاض مبارتين حتى الآن وتمكن من الفوز فيهما ويسعى فب الموسم الحالي للمنافسة على لقب البريميرليج وإسعاد جماهيره.
في حين يحتل  واتفورد المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي برصيد 3 نقاط حصدها من مبارتين، حيث فاز على أستون فيلا في الجولة الأولى وخسر من برايتون في الجولة الثانية و يسعى للتأهل لأحد المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية في الموسم الحالي.




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