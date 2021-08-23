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أحمد فهمي ينعى وفاة والدة أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 05:00 ص
بوابة الفجر
مي شاهين
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نشر الفنان أحمد فهمي، عبر صفحته على موقع التدوينات القصيرة الشهير "تويتر"، بوست ينعي فيه وفاة والدة أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق.

حيث علق قائلا:"خالص التعازي في وفاة والدة صديقي أحمد حسن اسكنها الله فسيح جناته وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان".


يذكر أن أخر أعمال الفنان أحمد فهمي فيلم "العارف" مع عدد من الفنانين منهم أحمد عز، وتم عرض الفيلم بدور عرض السينمات في الفترة الماضية، وأشاد الجمهور بدور "فهمي" حيث يعد اختلاف كبير عن أعماله الماضية

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