أغنية "تك" لمحمد حماقي تقترب من 2 مليون مشاهدة بعد 3 أيام من طرحها

اقتربت أغنية الفنان محمد حماقي الجديدة "تك" من تحقيق 2 مليون مشاهدة، بعد 3 أيام فقط من طرحها علي موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"



أغنية "تك" هي أحدث أغنيات محمد حماقي وهى ثالث سينجل له، فى إطار الحملة التشويقية الألبوم "يا فاتنى" المنتظر إصداره قريبًا.



وقد أعلن محمد حماقي اليوم عن إطلاق أغنيته " تاك "، والمتوقع أن تحقق نجاحًا كبيرًا، وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى.



يذكر أن أغنية " تك " ستكون آخر سينجل يتم إصدارها قبل الإصدار الذي طال انتظاره لألبوم "يا فاتني”، والألبوم من انتاج "KI Records" وهو جزء من التعاون المشترك بين الميجا ستار محمد حماقى وشركة سونى ميوزيك

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