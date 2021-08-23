تعرف على موعد مباراة إنتر ميلان المقبلة في الدوري الإيطالي









يستعد نادي إنتر ميلان لمواجهة نظيره هيلاس فيرونا، يوم 27 أغسطس المقبل على ملعب الأخير في إطار منافسات الجولة الثانية من عمر بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.





ونجح فريق إنتر ميلان في تحقيق الفوز على حساب جنوى، بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب جوزيبي مياتزا، في إطار منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الإيطالي.





وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 8:45 بتوقيت القاهرة، والساعة9:45 بتوقيت مكة المكرمة.



