تعرف على موعد مباراة إنتر ميلان المقبلة في الدوري الإيطالي

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تعرف على موعد مباراة إنتر ميلان المقبلة في الدوري الإيطالي
الإثنين 23/أغسطس/2021 - 03:58 ص
غدير أحمد
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يستعد نادي إنتر ميلان لمواجهة نظيره هيلاس فيرونا، يوم 27 أغسطس المقبل على ملعب الأخير في إطار منافسات الجولة الثانية من عمر بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.
ونجح فريق إنتر ميلان في تحقيق الفوز على حساب جنوى، بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب جوزيبي مياتزا، في إطار منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الإيطالي.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 8:45 بتوقيت القاهرة، والساعة9:45 بتوقيت مكة المكرمة.
وستذاع مباراة نادي إنتر ميلان ونظيره هيلاس فيرونا علي شاشة قناة beIN Sports 1 HD.
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