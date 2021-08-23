مدرب سموحة يتحدث عن ثنائية أحمد عبدالقادر ومصطفى فتحي









تحدث أحمد سامي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، عن ثنائية أحمد عبدالقادر، ومصطفى فتحي، لاعبا الفريق.









وقال أحمد سامي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "مصطفي فتحي كان يمتلك عددًا من العروض بمقابل مادي أكبر، لكنه فضل الانتقال لسموحة بعدما تواصلت معه بشكل شخصي، هو لاعب يمتلك قدرات خاصة من طراز رفيع، وحاولت إعادة توظيفه ليستعيد التألق من جديد".





واستكمل، "المساحات التي يلعب بها الآن مصطفى فتحي مع سموحة يجب أن يلعب بها عند العودة للزمالك، ويمكن أن يتم توظيفه في مركز صانع الألعاب أو المهاجم الثاني".





واضاف، "مصطفي فتحي ينفذ واجباته الدفاعية المطلوبة منه على أكمل وجه، وأحمد عبدالقادر وصل إلى مرحلة كبيرة جدًا من الانسجام مع مصطفى، كما أنهما نضجا كرويًا، خلال فترة تواجدهما بنادي سموحة".



