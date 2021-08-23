Advertisements

كارمن سليمان تحيي حفلاً غنائياً اليوم

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 05:52 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements
تحيي الفنانة كارمن سليمان، حفل غنائي اليوم الأثنين على مسرح المحكي، في فعاليات الدورة 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء.


وتغني كارمن سليمان خلال حفلها بمجموعة من اشهر اعمالها منها كلام كلام، حبيبي مش حبيبي، صابرة، فرح ليلى، لما تشوفك عيني، مش هتكلم، ميستهلوش ، عيش علي أعصابك، بنحب الحياة ، فيها الحياة ، ربنا يخليك لقلبي وسطور حكايتي.


وكانت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، اطلقت أمس وسط إجراءات احترازية متكاملة لمواجهة فيروس كورونا، وبحضور الدكتور خالد العناني وزير السياحة والاثار، فعاليات الدورة الـ 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء ، بعد توقفه العام الماضي بسبب جائحة كورونا.

أخبار تهمك

أول تعليق من سمية الخشاب بعد إشارتها المثيرة للجدل

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول ظهور لنضال الشافعي عقب تعرضه لأزمة صحية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي ينهي اتفاقه مع صفقة جديدة

منذ حوالي 17 ساعة

تصريح ناري مدرب برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

باريس سان جيرمان يحسم مصير مبابي

منذ حوالي 7 ساعات

شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن قائمة منتخب مصر لتصفيات كأس العالم

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. استبعاد نجم الزمالك لنهاية الموسم

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة بالاستغناء عن "الرجل الأول"

منذ حوالي 18 ساعة

مانشستر سيتي يخطط لخطف نجم برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

الفيراري الجديد.. الأهلي يتحرك لضم رابع صفقاته الصيفية

منذ حوالي 6 ساعات

بيراميدز يتفاوض مع مدرب مفاجأة لقيادة الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يواصل محاولاته للتخلص من بديل "أفشة"

منذ حوالي 8 ساعات

شوبير يكشف حقيقة أزمة السولية والأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يحدد بديل محمد الشناوي

منذ حوالي 16 ساعة

موعد الحكم في قضية الأهلي ضد الزمالك بشأن خصم النقاط

منذ حوالي 11 ساعة

الاهلي يقترب من حسم صفقة " الهداف "

منذ حوالي 15 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
12:32 م

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة بالاستغناء عن "الرجل الأول"

عاجل.. الأهلي ينهي اتفاقه مع صفقة جديدة

01:24 م

الفيراري الجديد.. الأهلي يتحرك لضم رابع صفقاته الصيفية

11:59 م

عاجل.. أول ظهور لنضال الشافعي عقب تعرضه لأزمة صحية

10:25 م

موعد الحكم في قضية الأهلي ضد الزمالك بشأن خصم النقاط

07:00 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

Advertisements