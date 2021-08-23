كارمن سليمان تحيي حفلاً غنائياً اليوم

تحيي الفنانة كارمن سليمان، حفل غنائي اليوم الأثنين على مسرح المحكي، في فعاليات الدورة 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء.





وتغني كارمن سليمان خلال حفلها بمجموعة من اشهر اعمالها منها كلام كلام، حبيبي مش حبيبي، صابرة، فرح ليلى، لما تشوفك عيني، مش هتكلم، ميستهلوش ، عيش علي أعصابك، بنحب الحياة ، فيها الحياة ، ربنا يخليك لقلبي وسطور حكايتي.





وكانت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، اطلقت أمس وسط إجراءات احترازية متكاملة لمواجهة فيروس كورونا، وبحضور الدكتور خالد العناني وزير السياحة والاثار، فعاليات الدورة الـ 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء ، بعد توقفه العام الماضي بسبب جائحة كورونا.