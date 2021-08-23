والده سر نجاحه.. رضا عبدالسلام يكشف خطة إذاعة القرآن الكريم في المرحلة المقبلة









أكد رضا عبدالسلام، أول متحد للإعاقة يترأس إذاعة القرآن الكريم، أنه يوم الثلاثاء الماضي تلقى إتصالًا يفيد بالموافقة على تعيينه رئيسًا للإذاعة، وكانت هناك بعض الترشيحات ولكنه لم يكن يتصور أن يصدر القرار بشأنه، ولهذا كان فرحًا شديدًا وشعر بإحساس كبير بالمسؤولية لأنها أول إذاعة أنشأت وأكبر الإذاعات انتشارًا في العالم.





رأى عبدالسلام خلال حواره في برنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على قناة "CBC"، أن رئاسته لإذاعة القرآة الكريم تشريف كبير يتمنى من الله تعالى أن يعينه عليه، وأن يقدم الإذاعة في أبهى صورة لها.





ولخص مسيرته الناجحة قائلا: "إن هذا الطفل الذي وُلد في ليلة صعبة على الجميع قدر الله له أن تنقشع غمة المفاجأة ليصبح له علامات معينة تدل على أنه سيكون شيئًا فيما يتعلق بالتعليم ثم دخل المدرسة ورفضته ولكن مع إصرار الأب على دخوله نجح في دخولها بعد أن ضاعت سنة، ثم بحث عن وسيلة للكتابة فكان يكتب بأسنانه وهو دليل العزيمة والتحدي وبعدها نجح في جميع مراحل التعليمية ثم ترك كلية الحقوق ودخل كلية الدعوة الإسلامية ودخل الإذاعة حين أوصدت أمامه الأبواب، ثم أصبح في النهاية رئيسًا لإذاعة القرآن الكريم".





وأكد رئيس إذاعة القرآن الكريم على أن والده هو سر نجاحه لأنه كان قريبًا من ربه لأجل أولاده وأيضًا كان طبيبه في كل مراحل حياته، وفي مسألة زواجه حين حدثت له مشكلة كبيرة كما كان سنده وأقرب صديق له، ولهذا فهو صنيعة هذا الرجل، متابعًا: "عندي أمهات كثر، أمي التي ولدتني وزوجتي وابنتي وهن أمهات على اختلاف الدرجات".





تابع عبدالسلام أن الإذاعة تحمل التنوع في التلاوات والبرامج وعلماء الأزهر المتخصصون وفي الفترة المقبلة ستحصل الإذاعة على مجموعة كبيرة من التلاوات وكذلك شيخ الأزهر سيكون له حديث بالإضافة إلى برامج جديدة يتم التحضير لها الفترة المقبلة.



