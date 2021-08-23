بدأت حلم التمثيل مع محمد صبحي.. مالا تعرفه عن حنان سليمان فى عيد ميلادها



احتفلت أمس الفنانة حنان سليمان بعيد ميلادها، حيث إنها من مواليد "22اغسطس1960 ",وقدمت العديد من الأعمال الفنية ولاقيت شهره كبيرة في الأعمال الدرامية.



نرصد لكم أبرز المعلومات عن الفنانة حنان سليمان:



تخرجت من قسم التمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية عام 1984 , وكانت بدايتها في مسرح الجوكر مع الفنان ” محمد صبحي“ وفيلم يارب ولد مع الفنان ” فريد شوقي“.



وتعد من أهم أعمالها الدرامية:

”هبه رجل الغراب “ ,”أبن حلال“ ,”أبو ضحكة جنان“ , ”الأدهم“, و”لحظات حرجة “, ”وعد البحر“ , ” تعالي نحلم ببكرة“ , ” الوتد“ ,” الضوء الشارد “ , ”المال والبنون“ , ”رأفت الهجان في الجزء التاني والثالث “ , ”المزلقان“ , ”الناس في كفر عسكر “ , ”القضاء في الإسلام “ , ”حالة عشق“ , ”دلع بنات“ , و”عاد النهار “، وأعمالها السينمائية:

”الطريق إلي إيلات “ , ”أرض الأحلام“ , ”الهاربات“ , ”الجوع“ , ”ممنوع للطلبة“ , ”اثنان على الطريق “ , و”الحب فوق هضبة الهرم“.



