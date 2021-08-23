نجوم وقعوا في أزمات بسبب التفوه بألفاظ خارجة.. في مقدمتهم عمر كمال وإيمان البحر درويش





أثار الكثير من نجوم الوسط الفني، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما انتشرت لهم فيديوهات يتفوهون خلالها بألفاظ خارجة، سواء فى حفلات خاصة بيهم، أو على الهواء مباشرة، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وكان من أبرزهم خلال الساعات الماضية، مطرب المهرجانات الشعبية عمر كمال، الذى انتشر له فيديو من إحدي حفلاته وهو يتلفظ بألفاظ خارجة، ولاقى هجوماً كبيراً من قبل الجمهور، ليخرج عمر كمال ويرد على هذا الفيديو، قائلاً أن الوقعة لم تحدث خلال الأيام الماضية، مؤكدا أنه فيديو قديم منذ نحو عامين، بينما الجمهور طلب من النقابة الوقوف بشكل حاسم للأمر، لتبلغه بالحضور لمقر النقابة للتحقيق معه، وبالفعل يتم وقفه لمدة أسبوع، وتم التأكيد عليه عقب التحقيق معه أمس الأحد على إلغاء عضويته في النقابة في حالة تكرار الواقعة، ووقع إقرارا بذلك"





وكان من قبله المطرب إيمان البحر درويش، الذى أحدث ضجة كبيرة، على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعرض لهجوم حاد، وذلك بعد ارتكابه فعل خادش للحياء، على حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، ردا على انتقادات طالته من قبل بعض الجمهور.



وردت نقابة المهن الموسيقية خلال تصريحات خاصة ل موقع الفجر الفني، بأن المطرب إيمان البحر درويش، ليس عضو بالنقابة، وسيتم حذفه كعضو منتسب فى النقابة، لأنه أساء للفن وللموسيقيين.



وعلى رأسهم أيضاً الفنانة لوسي، التى تعرضت لهجوم كبير من قبل الجمهور، وذلك بعد تداول رواد السوشيال ميديا، فيديو لها فى إحدى الحفلات بالساحل الشمالي وهى تتلفظ بلفظ خارج، هذا الأمر الذى أغضب الجمهور منها، وكانت من أبرز التعليقات التى وجهت لها "ده جنان، قلة قيمة على كبر".



ولكن لوسى نفت هذا الكلام، خلال تصريحات خاصة لموقع الفجر الفني، وعلقت قائلة "أنا لا أتلفظ بألفاظ خارجة، الشهر اللى فات كان عيد ميلاد صديق لينا، وأنا أخذت الميكروفون، وقولت "أحلى ناس .. أحلى جمهور.. أحلى محمد فؤاد"، وتم تحريف كلمة "أحلى" إلى لفظ خارج"، فلو كلمة "أحلى"، لفظ خارج نحذفها من القاموس ونقول " أوحش".



وكان رد نقابة المهن الموسيقية على ذلك الأمر هو أنها ستتحقق من صحة الفيديو ومواجهة لوسي به، وفى النهاية تأكدوا من صحة موقف لوسي.



وينضم للقائمة أيضاً الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، فاجأت الجمهور بلفظ خارج على الهواء مباشرة، خلال العروض المباشرة لبرنامج "ذا فويس"، وبعدها هاجمها الجمهور بشكل كبير وكانت من أبرز التعليقات التى وجهت إليها "شيرين أثبتت إنها مينفعش تبقى فى لجنة تحكيم"، كما صدمت ريم البارودي جمهورها عند وصف عمليات التجميل التى قام بها زوجها السابق المطرب أحمد سعد بلفظ خارج، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وأطلقت بدرية طلبة لفظ خارج، عند عرض صورة لـ"أسد" يعيش فى البرية، أثناء برنامج "نفسنة"، الذى كان يذاع على قناة القاهرة والناس، وتقدمه كلا من الفنانة بدرية طلبة، انتصار، هيدى كرم، شيماء سيف، مما عرضت باقى مقدمى البرنامج إلى الحرج الشديد، وكان هذا اللفظ بمثابة صدمة للجمهور، وشن عليها هجوماً كبيراً.



وأغضب المنتج محمد السبكي، جمهوره خلال نقاشه مع المنتج محمد رمزي، أثناء استضافتهم فى برنامج "من الآخر" للإعلامي تامر أمين، حيث عبر السبكى عن غضبه من المنتج رمزي، بفعل حركة غير لائقة، على الهواء مباشرة، وأثارت أيضاً الفنانة غادة عبد الرازق ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد ظهورها بشكل فاضح خلال بث مباشر على حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، وأظهرت فيه أماكن حساسة من جسدها وهى نائمة على السرير، كما قامت الفنانة المصرية فيفى عبده، بحركات خادشة للحياء، عندما وصفها أحد المتابعين لها، بأنها امرأة عجوز.