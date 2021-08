رغم شهرتها ونجاحها جماهيريًا.. أفلام اقتبسها عادل إمام من نظيرتها الأجنبية

خلي بالك من جيرانك

فيلم البحث عن فضيحة

عصابة حمادة وتوتو

عنتر شايل سيفه

مرجان أحمد مرجان









قدم النجم عادل إمام العديد من الأفلام السينمائية وحقق بها نجاحاً كبيراً، لكن هناك بعض منها اقتبس من أشهر أفلام أمريكية لكن الافلام الاجنبية لم تحقق النجاح التي حققته النسخة المصرية.نرصد لكم هذه الأفلام..،تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي حول ان زوجان في شهر العسل يقيمان في شقة مفروشة، لفاجئا بجيرانهم غريبي الأطوار الذين يشاركونهما الشقة بطريقة غير مشروعة، فتقع العديد من المفارقات الكوميدية، إنتاج 1979 للمخرج محمد عبد العزيز، وبطولة عادل إمام ولبلبة، والفيلم مقتبس عن فيلم أمريكي من إنتاج عام 1967 بطولة جين فوندا وروبرت ريدفورد.يأتي فيلم "البحث عن فضيحة" الذى يعد أحد أشهر أفلام عادل إمام ، وانطلاقته الحقيقية في عالم الكوميديا في مقدمة أفلام "الزعيم" المقتبسة عن السينما الأمريكية، عن فيلم دليل الرجل المتزوج « «A Guide for the Married Man الذي أنتج في عام 1967.تدور أحداث الفيلم حول الشاب «حمادة» الذي يقدم لمديره فكرة مشروع جديد فينسبها المدير لنفسه وعندما يرفض ذلك يتم فصله من الشركة مما يعرضه للإفلاس، وعندما تضيق الأمور يقنع "حمادة" زوجته بفكرة تكوين ثنائي عصابى لتنفيذ عمليات سرقة محكمة في إطار كوميدي، وهو أحد أشهر أفلام عادل إمام وشاركته البطولة فيه «لبلبة»، وأنتج عام 1982.والفيلم مقتبس من السينما الأمريكية من فيلم أنتج عام 1977 هو fun with dick and jane بطولة جين فوندا وجورج سيجال.تدور أحداث الفيلم حول عنتر الذي يعيش عالة على زوجته التي تواجه ضغوطًا لبيع أرضها إلي أحد رجال الأعمال، ويسافر «عنتر» إلى إيطاليا بعقد عمل وهمي، بعد تعرضه لعملية نصب، من إنتاج 1983 وبطولة عادل إمام ونورا وأحمد بدير وإخراج أحمد السبعاوي.والفيلم مقتبس عن فيلم تركي باسم «العذاب» من إخراج توركان شوارى.تدور أحداث الفيلم حول مرجان أحمد مرجان، رجل الأعمال الناجح واسع العلاقات والذي يعانى من شعور بالنقص بسبب عدم استكمال تعليمه، وهو الشىء الوحيد الذي لا يمكن إخفاؤه أو شراؤه بثروته ونفوذه، أنتج عام 2007 وهو. من بطولة عادل إمام، ميرفت أمين.والفيلم مقتبس عن الفيلم الأمريكي back to school الذي أنتج في عام 1986.