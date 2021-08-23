ميدو: جنش سيتواجد في مباراة الإنتاج الحربي وهذه نصيحتي له













أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن محمود عبدالرحيم جنش، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سوف يتواجد في مواجهة الفريق الأبيض أمام الإنتاج الحربي.





وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "جنش تواصل مع حازم الحديدي، وأكد له أنه سيكون متواجدًا في ملعب الدفاع الجوي يوم الثلاثاء المقبل دعمًا للزمالك".





وتابع، "نصيحتي لجنش في الوقت الحالي، هي التزام الصمت خلال تلك الفترة، وحضور مباراة الزمالك المقبلة في الملعب".



