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موعد مباراة بايرن ميونيخ المقبلة في الدوري الألماني

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 04:54 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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يستعد فريق بايرن ميونخ لمواجهة نظيره هرتا برلين يوم السبت المقبل 28 أغسطس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الألماني الممتاز.

وستلعب مباراة فريق بايرن ميونخ ضد نظيره هرتا برلين يوم السبت المقبل في مسابقة الدوري الألماني الممتاز في تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة.

وستذاع مباراة فريق بايرن ميونخ ضد نظيره هرتا برلين يوم السبت المقبل في مسابقة الدوري الألماني الممتاز على قناة “BEIN Sports HD” ولكن لم يتم تحديد معلق المباراة بعد.

ويتواجد فريق بايرن ميونخ حاليا في المركز الرابع من جدول ترتيب مسابقة الدوري الألماني الممتاز برصيد 4 نقاط، بينما يتواجد هرتا برلين في المركز الثامن عشر بدون نقاط.

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