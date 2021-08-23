موعد مباراة بايرن ميونيخ المقبلة في الدوري الألماني









يستعد فريق بايرن ميونخ لمواجهة نظيره هرتا برلين يوم السبت المقبل 28 أغسطس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الألماني الممتاز.





وستلعب مباراة فريق بايرن ميونخ ضد نظيره هرتا برلين يوم السبت المقبل في مسابقة الدوري الألماني الممتاز في تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة.





وستذاع مباراة فريق بايرن ميونخ ضد نظيره هرتا برلين يوم السبت المقبل في مسابقة الدوري الألماني الممتاز على قناة “BEIN Sports HD” ولكن لم يتم تحديد معلق المباراة بعد.



