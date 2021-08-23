أسعار اللحوم اليوم الإثنين 23-8-2021 في الدقهلية

أسعار اللحوم في الأسواق اليوم





من جانبها، قالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إن مجلس إدارة المشروع القومى للبتلو اعتمد مبلغ 323 مليون جنيه لعدد 2350 مستفيد من صغار المربين وشباب الخريجين بإجمالى عدد رؤوس ماشية 22 ألف رأسا فى جلسته الأخيرة؛ وهو ما يساعد على زيادة المعروض من اللحوم الحمراء بالأسواق واستقرار أسعارها.



وأضافت الوزارة أن بتلك الأموال الجديدة التى تم اعتمادها أصبح إجمالي التمويلات التي تم توفرها في إطار المشروع القومي للبتلو حوالى 4،9 مليار جنية استفاد منها 30 ألف مستفيد، لتربية وتسمين ما يقرب من 331 ألف رأس ماشية.

واصلت أسعار اللحوم استقرارها، اليوم الإثنين، وذلك نظرًا لزيادة المعروض من جميع الأصناف، ولوجود جمعيات ضد الغلاء التي غزت محافظة الدقهلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطن.وسجلت أسعار اللحوم الكندوز بين 130-150 جنيها للكيلو، وأسعار السجق البلدى تتراوح بين 120-130 جنيها، وسجلت الكبدة الكندوز بين 130-150 جنيها، وتراوح سعر كباب الحلة بين 130-145 جنيها للكيلو، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، وأسعار الكلاوي والقلب تتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو.بينما استقرت أسعار المفروم الكندوز بجميع دراجاته بين 120-130 جنيها للكيلو، وأسعار الموزة الكندوز 130-150 جنيها للكيلو، والاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو، واللحوم الضأن فتراوحت بين 130-160 جنيها، وسجلت والكبدة الضأن130-160 جنيها.