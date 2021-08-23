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الحديدي يكشف تفاصيل أزمة جنش مع الزمالك

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 05:30 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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كشف حازم الحديدي، المتحدث الإعلامي بإسم محمود عبدالرحيم جنش، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تفاصيل أزمة الحارس مع النادي.


وأوضح الحديدي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "جماهير الزمالك تعاملت مع جنش بعصبية كبيرة".

وأكد أن الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، هو من أبلغ جنش بعدم المشاركة أمام سيراميكا، وقال له، "لو عايز تمشي امشي".

وتابع، "جنش غادر فندق إقامة الزمالك بالسويس في سيارة صديقه لعدم توفير سيارة له من قبل إدارة الزمالك، واللاعب يشعر بحزن شديد بسبب الهجوم الكبير عليه مؤخرًا على الرغم من أنه لم يخطئ".

واستكمل، "جنش كان في طريقه لتدريب الزمالك الذي أقيم أمس الأحد، ولكن تم إبلاغه بعدم المشاركة في المران بقرار من الجهاز الفني".

واختتم، "جنش يحترم كافة القرارات التي تم اتخاذها من قبل الجهاز الفني وإدارة الزمالك".

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