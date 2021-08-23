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تفاصيل الحملة المكبرة لمديرية أمن أسوان لضبط الخارجين عن القانون

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 05:41 ص
هشام سليم، مدير أمن أسوان
هشام سليم، مدير أمن أسوان
فتح الله رضوان
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في ضوء خطة المديرية بتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية، بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص وتأكيدًا على قدرة أجهزة الشرطةعلى فرض هيبة الدولة والقانون، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء وزير الداخلية وتعليمات اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان تحت إشراف اللواء مدير إدارة البحث الجنائى، للقيام بحملة تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها والمكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار في المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتجرين فيها وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقًا مع فرع الأمن العام بأسوان.

أسفرت جهود الحملـة عن ضبط الآتي:-

فى مجال ضبط الأسلحة النارية والمواد المخدرة:-
تم ضبط عدد (1) متهم وبحوزتهم كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوال  (500) جرام وعدد (1) سلاح ابيض.
 
في مجال تنفيذ الأحكام
تم تنفيذ عدد ( 690 ) حكما على النحو التالي: -
تم ضبط عدد (1) جنايات
 
في مجال ضبط القضايا التموينية، تم ضبط عدد ( 24 ) قضية تموينية على النحو التالي:-
عدد ( 1 ) قضية سلع منتهية الصلاحية.
عدد ( 1 ) قضية سلع مجهولة المصدر.
عدد ( 5 ) قضايا مخالفات المخابز البلدية.
عدد ( 9 ) قضايا عدم الإعلان عن الأسعار.
عدد ( 8 ) قضايا عدم حمل شهادة صحية.
في مجال ضبط القضايا المرورية تم ضبط عدد ( 493 ) مخالفة مرورية على النحو التالي:-
-التصالح الفوري في عدد ( 81 ) مخالفة.
-تحرير عدد ( 116 ) مخالفة غرامة ونش.
-سحب  تراخيص عدد ( 49 )حالة عدم قبول التصالح.
-تحير عدد ( 46 ) حالة مسببات الحوادث 0
-تحرير عدد ( 73 ) مخالفة تجاوز حد السرعة.
-تحرير عدد ( 120 ) مخالفة متنوعة.
-تم ضبط عدد ( 4 ) توك توك حجز إدارى
 
في مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، تم فحص عدد (25)  قائد سيارة بكمين أبو سمبل ـــ دائرة قسم شرطة أول أسوان، وأسفر الفحص عن ضبط عدد (4) حالات إيجابية لتعاطي مخدر [حشيش وبانجو وافيون].

وقد لاقى ذلك استحسان المواطنين وعمقت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة في جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.
 
 

الكلمات المفتاحية

هشام سليم مدير أمن أسوان القيادة تحت تأثير المخدر

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