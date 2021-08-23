غضب في الزمالك بسبب الصفقة الجديدة













أوضح الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن هناك غضب كبير داخل نادي الزمالك، بسبب صفقة النادي الجديدة، عمر كمال عبدالواحد، لاعب المصري البورسعيدي.





وكان عمر كمال عبدالواحد، قد أعلن في تصريحات تليفزيونية، انتقاله إلى نادي الزمالك، بداية من الموسم المقبل.





وأوضح ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "هناك انزعاج كبير داخل إدارة الزمالك، بسبب إعلان عمر كمال عبد الواحد انتقاله للنادي في الموسم المقبل، قبل أن يعلن النادي بشكل رسمي".





وتابع، "إدارة الزمالك تتفهم الموقف، بسبب سعادة اللاعب بالانتقال للزمالك، وعدم امتلاكه للخبرات الكافية في تلك المواقف".



