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مدافع برشلونة على رادار روما الإيطالي

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 06:03 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يستهدف نادي روما الإيطالي التعاقد مع أحد مدافعي فريق برشلونة خلال الفترة الحالية من سوق الإنتقالات الصيفية وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق بأفضل شكل ممكن.

وأوضحت  صحيفة "كوريري ديلو سبورت" أن البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب روما الإيطالي أوصى بالتعاقد مع المدافع الفرنسي كليمو لينجليه نجم فريق برشلونة الإسباني من أجل تعزيز الخط الخلفي للفريق بالموسم الجديد.

وسبق وطلب مورينيو التعاقد مع اللاعب الفرنسي خلال قيادته لفريق توتنهام وعاد اللاعب لدائرة اهتمامه مجددا بعد انتقاله لتدريب فريق روما الإيطالي لتدعيم صفوف الفريق الإيطالي وذلك لتعويض رحيل فلورينزي لنادي ميلان.

وأكدت الصحيفة أن برشلونة قد يوافق على رحيل اللاعب خصوصًا وأنه سيجد مساحة قليلة للمشاركة في ظل تواجد الإسباني جيرارد بيكيه ومواطنه الوافد الجديد إيريك جارسيا.

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