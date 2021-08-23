عاجل.. مانشستر يونايتد يسعى لضم نجم وولفرهامبتون





























كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن مانشستر يونايتد مهتم بالتعاقد مع لاعب خط وسط وولفرهامبتون روبن نيفيس.





ولقد أكملوا بالفعل صفقة بقيمة 73 مليون جنيه إسترليني مع جادون سانشو من بوروسيا دورتموند ورافائيل فاران ، اللذين كلفا 42 مليون جنيه إسترليني من ريال مدريد.





ووفقًا لشبكة 90 دقيقة فإن يونايتد مهتمون بتعزيز خياراتهم في وسط الملعب، وأضافت:" نيفيز لاعب وولفرهامبتون البالغ من العمر 24 عامًا هدفًا لمدرب أولد ترافورد أولي جونار سولشاير".





ويقال إن زميله البرتغالي برونو فرنانديز صاحب ال 26 عامًا ، حريص على الصفقة، وتم ربط يونايتد سابقًا بضم إدواردو كامافينجا صاحب ال 18 عامًا ولاعب رين الفرنسي وكذلك ساؤول نيجيز لاعب أتليتكو مدريد.





ولكن ترددت شائعات عن نيفيز بأنه يدفع لمغادرة وولفرهامبتون طوال الصيف ويعتقد أيضًا أن آرسنال معجب باللاعب.





وتأتي مطاردة يونايتد للاعب الوسط في ظل التكهنات بأن بول بوجبا قد يتطلع لمغادرة النادي قبل عام واحد فقط على عقده.





لكن المدرب سولشاير أصر على أن الفائز بكأس العالم 2018 في فرنسا لن يذهب إلى أي مكان.





وقال: ’’أتوقع أن يكون هنا عندما يأتي الأول من سبتمبر’’.





ثم أضاف سولشاير: ’’بول ، إنه يستمتع بكرة القدم’’.





وأوضح: ’’وقد قلت مرات عديدة ، وظيفتي هي التأكد من أننا نحقق أفضل النتائج من بول وجميع الأفراد’’.





وأكمل: ’’بالنسبة لي ، لجعل اللاعبين يبقون في مانشستر يونايتد ، عندما ترى فريقًا جيدًا وتحصل على نتائج جيدة ، فهذا يساعد’’.



