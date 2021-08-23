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الاتحاد السكندري يقترب من ضم نجم الزمالك

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 06:30 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أصبح نادي الاتحاد السكندري، قريبًا من التعاقد مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

يأتي ذلك وفقًا لما أكده سيد مرعي، وكيل اللاعبين، حيث أوضح في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "الاتحاد يسعى لضم محمد عبد السلام في الموسم الجديد، والصفقة وصلت الآن للرتوش الأخيرة بالاتفاق مع نادي الزمالك".

وأكد أن عمر كمال عبدالواحد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، أخطأ بإعلانه الانتقال إلى الزمالك في الوقت الجاري قبل نهاية الموسم.

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صفقات الزمالك 2021 انتقالات الزمالك الدوري المصري ترتيب الدوري

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