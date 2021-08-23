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الكشف عن كواليس حديث أحمد كشري مع حكم مباراة الإنتاج والاتحاد السكندري
الإثنين 23/أغسطس/2021 - 06:58 ص
حسام مجدي
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تحدث أحمد كشري مدرب فريق الإنتاج الحربي عن كواليس الحديث بينه وبين حكم مباراة فريقه ضد نظيره الاتحاد السكندري في مسابقة الدوري المصري.
وقال كشري في تصريحاته لبرنامج الماتش أن الجهاز الفني للاتحاد السكندري تعدوا على الحكم لفظيا ولكنه لم يسمع شيء.
وتابع كشري أنه قال لحكم المباراة " والله العظيم الكرة ركلة جزاء" فقط لا شيء.
وأردف " قسما بالله جهاز الاتحاد السكندري تعدوا على الحكم بأبشع الألفاظ" .
وأضاف أنه تفاجأ باحتساب هدف التعادل للاتحاد السكندري لان الكرة ركلة حرة لصالح فريقه " فقولت للحكم حرام عليك ده كدة ظلم، قسما بالله لم اقل للحكم انت مرتشي".
وواصل أنه سيشرك 3 لاعبين من قطاع الناشئين لأول مرة في مباراة الزمالك المقبلة بالدوري.
وأختتم تصريحاته قائلا أن مصطفى البدري لاعب يستحق الانتقال لنادي كبير خلال الفترة المقبلة مؤكدا أنه لاعب مميز ومؤثر جدا.
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