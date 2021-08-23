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نجم يوفنتوس يقترب من بايرن ميونخ
الإثنين 23/أغسطس/2021 - 07:01 ص
غدير أحمد
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كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن انضم لاعب جديد إلى قائمة خيارات نادي بايرن ميونخ الألماني خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.
ووفقًا للمعلومات الواردة بصحيفة "توتوسبورت" الإيطالية:"فإن بايرن ميونيخ يهتم بالأمريكي ويستون ماكيني، لاعب يوفنتوس، الذي ارتبط مؤخرًا بالرحيل عن ملعب أليانز".
وأضافت:"وعلى الرغم من انتقاله إلى يوفنتوس قبل عام واحد فقط من شالكه، لاسيما أن صاحب الـ22 عامًا بات مرشحًا للعودة إلى البوندسليجا بعد فترة وجيزة".
وتابعت:"وطالب السيدة العجوز قد تحول دون ارتداء ماكيني القميص البافاري، وذلك لرغبته في الحصول على 30 مليون يورو مقابل بيعه".
وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلي أن اليوفي استخدام الدولي الأمريكي الشاب لإبرام صفقة تبادلية مع توتنهام هوتسبير، تتضمن بانتقال الفرنسي تانجي ندومبيلي إلى النادي الإيطالي.
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