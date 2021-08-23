نجم يوفنتوس يقترب من بايرن ميونخ

كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن انضم لاعب جديد إلى قائمة خيارات نادي بايرن ميونخ الألماني خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.





ووفقًا للمعلومات الواردة بصحيفة "توتوسبورت" الإيطالية:"فإن بايرن ميونيخ يهتم بالأمريكي ويستون ماكيني، لاعب يوفنتوس، الذي ارتبط مؤخرًا بالرحيل عن ملعب أليانز".

وأضافت:"وعلى الرغم من انتقاله إلى يوفنتوس قبل عام واحد فقط من شالكه، لاسيما أن صاحب الـ22 عامًا بات مرشحًا للعودة إلى البوندسليجا بعد فترة وجيزة".





وتابعت:"وطالب السيدة العجوز قد تحول دون ارتداء ماكيني القميص البافاري، وذلك لرغبته في الحصول على 30 مليون يورو مقابل بيعه".



