الزمالك يقترب من الدوري.. تعرف على ترتيب الدوري المصري الممتاز









زوار "الفجر الرياضي" نستعرض لكم ترتيب الدوري المصري الممتاز، قبل إنطلاق مباريات الجولة ال33 من عمر البطولة، والمقرر لها اليوم الإثنين الموافق 23 من شهر اغسطس الجاري.





وشهدت الجولة السابقة هبوط كل من الإنتاج الحربى بعد تعادله مع الاتحاد السكندرى بهدف لمثله ونادي أسوان بعدما تلقى الهزيمة أمام بيراميدز بهدفين نظيفين.





ويأتي نادي الزمالك في صدراة الدوري برصيد 76 نقطة من 32 مباراة حقق الفوز فى 23 وتعادل فى 7 مواجهات وخسر مباراتين.





وجاء النادى الأهلى فى المركز في وصافة الدوري برصيد 72 نقطة بعدما خاص 32 مبارة فاز في 21 وتعادل في 9 بينما تلقى الهزيمة في مباراتين.





فيما يأتي سموحة ثالث الترتيب برصيد 50 نقطة بعد فوزه على الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد الإسكندرية.





ويحتاج الزمالك الفوز فى الجولة القادمة لحسم بطولة الدورى للمرة ال13 فى تاريخ النادى بغض النظر عن نتيجة مباراة الأهلى القادمة.





وجاء ترتيب الدوري المصري على النحو التالي:





1الزمالك 76





2 الأهلي 72





3 سموحة 50





4 بيراميدز 49





5 المصري 49





6 الاتحاد السكندري 44





7 إنبي 43





8 طلائع الجيش 40





9 سيراميكا كليوباترا 38





10 المقاولون العرب 38





11 الجونة 37





12 مصر للمقاصة 37





13 غزل المحلة 35





14 الإسماعيلي 34





15 البنك الأهلي 33





16 وادي دجلة 28





17 الإنتاج الحربي 27



