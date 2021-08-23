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موعد مباراة ميلان ضد سامبدوريا اليوم الإثنين في الدوري الإيطالي
الإثنين 23/أغسطس/2021 - 07:32 ص
محمد زويد
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يلتقي الفريق الكروي الأول بنادي أي سي ميلان، اليوم الإثنين، بنظيره سامبدوريا ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإيطالي.
ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.
وتقام المباراة بين الفريقين على أرضية ملعب لويجي فيرايس "مارانسي" ستاد فريق سامبدوريا، ويدير ماركو جويدا اللقاء من الناحيه التحكيمية.
مواجهات الفريقين
في آخر 5 مواجهات استطاع ميلان أن يتفوق على نظيرة سامبدوريا في مباراتين، وكان التعادل متواجد أيضًا في مباراتين، بينما حقق سامبدوريا الفوز في مرة وحيدة.
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