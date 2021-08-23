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نشوب حريق في مركز حضانات خاص بقنا

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 08:19 ص
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، من السيطرة على حريق نشب اليوم الاثنين، في مركز خاص للحضانات بمدينة قنا.

حيث تلقى اللواء مسعد ابوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من قوات الحماية المدنية برئاسة العميد هاني الأتربي، يفيد تمكن قوات الحماية المدنية بقنا، من السيطرة على حريق في مركز خاص للحضانات بمدينة قنا، بسبب انفجار تانك الأكسجين.

تم السيطرة على الحريق، ونقل الاطفال المحجوزين في المركز إلى أماكن أخرى، وجار تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

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قنا حضانات حريق في قنا حريق الفجر

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