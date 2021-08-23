بهذه الكلمات.. منة فضالي تدعم الفنان نضال الشافعي بعد إصابته

حرصت الفنانة منة فضالي على دعم للفنان نضال الشافعي بعد أن تعرض أمس لانفجار جزء من القاولون وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".







نشرت منة صورة للفنان نضال الشافعي وعلقت عليها قائله:"نضال مش بس زميل لا اخ وصاحب بجد وبحبو وبحترمو جدا وكل الناس بتحبو وبتحترمو ومعروف عن نضال انو هادي وموادب بزياده والناس بتستغل ده للاسف اللي حصل لنضال نتيجه زعل وانفعال







وتابعت وصلو لعمليه كبيره في القولون علشان الشغلانه اللي احنا فيها اللي الناس فاكره ان حياتنا مرفهه بس لا احنا بنشوف الوحش اكتر والله مش لازم نوريكم غير الجانب الكويس للاسف

ادعولو يقوم بسلامه ربنا يشفيك يا صاحبي وتقوم بسلامه ويخف من عليك وترجع لبيتك ومراتك القمر وعيالك وجمهورك اللي بيحبك".







يذكر أن آخر أعمال الفنانة منة فضالي مسلسل نسل الأغراب الذي تم عرضه في دراما رمضان الماضي بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، دياب، إدوارد، أحمد مالك، إخراج محمد سامي.