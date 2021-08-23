مصرع رضيع وإنقاذ آخرين إثر حريق داخل حضانة أطفال في قنا

لقي رضيع حديث الولادة مصرعه، بينما نجا ٨ آخرين، خلال اندلاع حريق في مركز خاص للحضانات بمدينة قنا.



وتلقت الأجهزة بقنا، إخطارًا بالحريق، وجرى إبلاغ الأجهزة المعنية للتعامل مع الموقف، وسرعة إنقاذ الأطفال ونقلهم إلى حضانات أخرى حفاظًا على سلامتهم.



وتمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، من السيطرة على حريق نشب اليوم الاثنين، في مركز خاص للحضانات بمدينة قنا.



اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من قوات الحماية المدنية، برئاسة العميد هاني الأتربي، بتمكن قوات الحماية المدنية بقنا، من السيطرة على حريق فيومركز خاص للحضانات بمدينة قنا، بسبب خلل في خط الأكسجين.



وتمت السيطرة على الحريق، ونقل الأطفال المحجوزين في المركز إلى أماكن أخرى، وجار تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.