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7658 إصابة و228 وفاة جديدة بكورونا في المكسيك

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 08:36 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت وزارة الصحة في المكسيك، 7658 إصابة و228 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

 

وارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 7658، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 3.225 مليون حالة.

 

ورصدت السلطات الصحية المكسيكية، خلال يوم 228 وفاة ناجمة عن المرض، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة في المكسيك إلى 253155 شخصا، بنسبة فتك حوالي 9%، ما يمثل أحد أعلى المستويات في العالم.

 

وكانت المكسيك تعتبر الدولة الـ15 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، لكنها تحتل المرتبة الـ4 من حيث حصيلة ضحايا المرض.

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