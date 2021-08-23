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تعرف على موعد عرض مسرحية "أنا مش مسئول"

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 08:44 ص
بوابة الفجر
أروي حمدي
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كشف فريق العرض المسرحي الكوميدي "أنا مش مسئول"، بتقديمهم المسرحية مرة أخره وذلك عبر صفحتهم الشخصية العرض الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".

تبدء مسرحية "أنا مش مسئول" يوم27 و28 أغسطس الجاري، وذلك بعد النجاح الذي حققه العرض في الفترة الأخيرة.



تقدم المسرحية توليفة متنوعة بين الكوميديا الراقية والغناء والأستعراض، وتدور فكرتها حول محاربة الفن الهابط والإسفاف، ومسؤولية الفنان في التصدي لهذا النوع من الفن والحث على توجيه الجمهور إلى الفن الهادف.


العرض من تأليف محمد عز الدين، وإخراج محمد جبر، وإنتاج أروى قدورة، وتصميم ديكور حمدي عطية، وتصميم استعراضات أسامة مهنا، كلمات وألحان أميرة فوزي، مخرج منفذ فادي أيمن، وتوزيع موسيقى إبراهيم الطرابيشي.

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