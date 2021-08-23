محمد شاهين لجمهوره: "انا شايف خير جاي"

يحرص الفنان محمد شاهين على التواصل الدائم مع متابعيه وذلك من خلال نشر صور وفيديوهات خاصة به عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"









نشر محمد شاهين صورة له وعلق عليها قائلاً:"كتير ربنا يكرمنا جميعا ويسعد قلوبنا بيتهبلوا لما ربنا بيكرمهم شوية اه والله العظيم

عيال هنقول اي محدش بيتعلم ببلاش.







وفي سياق آخر طرح الفنان محمد شاهين دويتو غنائي بعنوان اتنين وحوش مع المطرب مينا عطا، وهي من كلمات وليد العطار، والحان و توزيع رامى المصرى.