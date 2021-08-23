"بعد إنفجار القولون"... نضال الشافعي الأكثر بحثا على جوجل



تصدر الفنان نضال الشافعي مؤشرات الأكثر بحثا علي موقع جوجل وذلك خلال الساعات الماضية، من إجرائة عملية دقيقة.







كشفت زوجة نضال عن حالتة الصحية بعد أن تعرض إلي أزمة صحية شديدة بسبب إنفجار القولون الأمر الذي جعلهما يتصدران محركات البحث.





وقالت زوجة نضال الشافعي في تصريحات صحفية لها "أجرى نضال عملية جراحية أستئصال فيها جزء من القولون وذلك بعد أنفجاره".





وتابعت قائلة "إن حالته غير مستقرة حاليا ولذلك ننتظر الطبيب المعالج له حيث لم يتم تحديد موعد حتى الان لخروجه من المستشفى حيث أجرى العملية فى إحدى المستشفيات بالمهندسين".





وسبب إصابة نضال بأنفجار القولون بعد دخوله فى أزمة مع منتج فيلم "ميني بار" والذى يقوم حاليا بتصويره مع الفنانة منة فضالى.





حاولت أسرة الفنان نضال الشافعي طمأنة جمهورة من خلال نشر صورة له بعد إجراء العملية من إحدي المستشفيات.