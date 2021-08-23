عاجل.. نجم الأهلي يستقر على الرحيل

اقترب ناصر ماهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء نهاية الموسم الجاريز









ومنح الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للمارد الأحمر الضوء الأخضر لرحيل ناصر ماهر بسبب عدم ظهور اللاعب بالشكل المقنع في تدريبات الأهلي خلال الموسم.





ويمتلك ناصر ماهر عدة عروض محلية للرحيل عن الأهلي أبرزها بيراميدز، حيث اشترطت إدارة الأهلي الحصول على 10 مليون جنيه مقابل الاستغناء عن خدمات اللاعب في الميركاتو المقبل.





ومن المفترض أن يحسم الأهلي ملفاته بشأن الصفقات والراحلين خلال الساعات القادمة في جلسة بين محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف على ملف الكرة والجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.