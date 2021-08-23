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معارك بين القوات الأفغانية ومسلحين مجهولين في مطار كابل

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 09:03 ص
قوات أفغانية
قوات أفغانية
وكالات
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أفادت وكالة رويترز، اليوم الاثنين، نقلًا عن مسؤول عسكري ألماني في أفغانستان، بمعارك بين القوات الأفغانية ومسلحين مجهولين في مطار كابل.

 

وفي الأسابيع الأخيرة، شهدت أفغانستان احتداما في المواجهات بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "طالبان"، وقد تمكنت الحركة من السيطرة على عدد من عواصم الولايات.

                               

وقد أفادت وسائل إعلامية، في وقت سابق، بأن حركة طالبان سيطرت على عاصمة ولاية فرح في غرب أفغانستان، ومدينة قندوز الرئيسية في شمال أفغانستان.

 

 وكان مسلحو حركة "طالبان"، سيطروا في وقت سابق، على مدينة زرنج عاصمة الولاية، لتكون بذلك أول عاصمة تستولي عليها "طالبان" التي كثفت مؤخرا هجماتها في أنحاء البلاد.

 

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مطار كابل مسلحون مجهولون قوات افغانية أفغانستان

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