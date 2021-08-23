موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري والقنوات الناقلة

يستضيف نادي الزمالك فريق الانتاج الحربي، غدا الثلاثاء، على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الزمالك للفوز على الإنتاج الحربي، لحسم التتويج بالدوري؛ حيث يحتل المركز الأول برصيد 76 نقطة بفارق 4 نقاط عن غريمه الأزلي الأهلي صاحب المركز الثاني.

كما سيقاتل الإنتاج الحربي لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك؛ لمحاولة البقاء في الدوري المصري الممتاز، حيث يتواجد في المركز الأخير برصيد 26 نقطة، بفارق 6 نقاط عن البنك الأهلي، فيما يتبقى له مباراة مؤجلة من الجولة 32.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، والعاشرة بتوقيت السعودية، والحادية عشر بتوقيت الإمارات.