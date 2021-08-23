تعرف على موعد مباراة ليفربول المقبلة في بالدوري الإنجليزي

يستعد فريق ليفربول لمواجهة قوية أمام نظيره تشيلسي ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز البريميرليج فى لقاء قوي بين الفريقين.

وتقام مباراة ليفربول وتشيلسي ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز البريميرليج يوم السبت الموافق 28 أغسطس فى تمام السادسة ونصف مساءًا بتوقيت القاهرة والسابعة ونصف مساءًا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس.

وحقق ليفربول الفوز ضمن مباريات الجولة الثانية على فريق بيرنلي بهدفين دون رد بينما كان حقق الفوز الجولة الأولي على فريق نورويتش سيتي.

بينما حقق تشيلسي الفوز على كل من كريستال بالاس وأرسنال ضمن مباريات الجولة الأولى والثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج.