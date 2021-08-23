الطالع الفلكى الإثنين 23/8/2021..مَعدَن ثَمِين!





*القمر فى الرّبع الثّالث ، القمر فى الحُوت.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الدّلو.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج العذراء من 23 أغسطس - 22 سبتمبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الأسد من 16 أغسطس - 16 سبتمبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة النَّثْرَة من 11 أغسطس - 22 أغسطس.





اليوم 17 مِسْرِى قبطى ، 23 آب رُومى ، 15 مُحَرَّم ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: (وشرفك لافْتَحْلَكْ صالون على حسابى، ها ضميرك إستريّح دِلْوأتِى؟)-إستريّح ونَام واتْغَطّى.(عبدالسّلام النّابلسى من فيلم حلاق السيّدات-1960)





*القمر فى الحُوت "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(الشّمس تنتقل لبُرج العذراء - غربيّاً - تُرُوبِيكال سِيسْتِمْ)

إنتقلت بمشيئة الله تَعَالى الشّمس من برج الأسد لبرج العذراء فى الحادية عشرة و 35 دقيقة مساء أمس ، وسوف تبقى فيه لتنتقل للميزان فى التاسعة و 21 دقيقة مساء 22 سبتمبر ، بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟





هذا تذكير بمراكز الكواكب فى حزام زودياك الأبراج على الطريقة الغربيّة

(الشمس) ----- فى العذراء.(تنتقل للميزان فى 22 سبتمبر)

(عطارد) ----- فى العذراء.(ينتقل للميزان فى 30 أغسطس)

(الزّهرة) ----- فى الميزان.(تنتقل للعقرب فى 10 سبتمبر)

(القمر) ------ فى الحُوت.(بيغيّر مكانه كل 55 ساعة)

(المرّيخ) ----- فى العذراء.(ينتقل للميزان فى 15 سبتمبر)

(زُحل) ------ فى الدّلو.(ينتقل للحُوت فى 7 مارس 2023)

(المُشترى) ---- فى الدّلو.(ينتقل للحُوت فى 29 ديسمبر 2021)





الشمس تنتقل من بُرج الأنا/الأسد لبُرج التأمّل والنقاهة/العذراء (راجع مقال 23/8/20158 برج الصّيدلة) فى الأعياد أنت تهرب من صَخَب المدينة للرّيف رغم أنه أقل تطوّراً والهدف الإبتعاد عن الضّوضَاء وتنقية جسمك وأعصابك وخلايا دماغك من ضجيج المَدَنِيّة الحديثة وإعطاء جسمك فرصة للإستشفاء ، الإنعزال فى مكان بعيد يسمح بخروج الطاقة السلبية من جسمك و امتصاص أخرى إيجابيّة جديدة نظيفة فريش ، هذا ما قامت به ليلى مراد لمُدَاوَاة يوسف وهبى من صدمة عاطفيّة وإحلال طاقة إيجابيّة جديدة مكانها بفيلم ليلى بنت المدارس ونجلاء فتحى بفيلم حب أحلى من حبّ لإخراج محمود ياسين من حزن ليحل مكانه سعادة وتفاؤل، هى طاقة بُرج الآنسة المُتفائلة بَشُوشَة الوجه التى تنظرللحياة بتفاؤل باستمرار ولاتعرف شيئاً عن قذارة الدنيا لكن تفاؤلها مُعدٍ لك مهما كانت حالتك قاتمة.





برج العذراء يعدك بفرصة مُواتية للهرب لمكان منعزل لشحن نفسك بطاقة فريش جديدة، التداوى من صدمة عاطفيّة أو خسارة ماليّة أو إنتكاسة صحيّة ، الفوز بعروسة/عريس الأحلام خصوصاً لمن تأخرو فى الزواج ، التداوى بالأعشاب وعلاجات الطب البديل وتحسين القوام ، إرتفاع الفرصة لإستقبال حيوان أليف أو ولادة طفل بعد طول إنتظار، بمشيئة الله تَعَالى.





برج العذراء يتزامن مع فيضان النيل بمصر ليكون مواليد هذا البُرج لهم طبع أرض مصر فى نتشها السريع لماء النيل بعد عطش حرارة الصيف لنجد المولود سريعاً فى نتش المعلومات العلميّة ، هذا يُفسّر أن الدراسة تبدأ على مستوى العالم فى شهر سبتمبر وتحت نفوذ بُرج العذراء ، فرصة لتعود لمقاعد الدراسة لتفوز بدورة علميّة أو مهنيّة لتحدّث إمكاناتك العلميّة وترفع درجتك الوظيفيّة لتتمتع بحيويّة الشباب بدلاً عن شعورك أنك الجامعى القديم المُشابِهْ للسيارات القديمة التى عفا عليها الزمن.





*اليوم 23 أغسطس يصادف

ذكرى ميلاد الفنان الرّاحل عبدالسّلام النابلسى رَحِمَهُ الله ... قرينه الفلكى مولود نفس اليوم المُمثل والراقص والمخرج الأمريكى جين كيلى والذى تعرفه من فيلمه الشهير الرقص تحت المطر 1952 وتوفى فى فبراير 1996 ، إحتفالاً بفنان من الزمن الجميل هذه هى الأسماء المُساوية للقِيَم الحسابيّة لإسم عبد السّلام عبد الغنى النابلسى ، مع التنبيه أنها لاتُعبّر عن صفات تتواجد فيه بالضرورة لكنها نتيجة لعمليات حسابيّة رياضيّة لا أكثر، لاتبخل عليه بِالفَاتِحَة.

(إنسان مُتديّن)،(معدن ثمين)،(فم ينطق بالعسل)،(أنف أحمر لعائلة كبيرة)،(رُوح الصّقر)،(باحث عن الحقيقة)،(هل هناك من يفتقدنى؟).





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: أحد المعارف قد يرفض مساعدتك، إذاً هى فرصة لشحذ همّتك ومعرفة معدن الناس وقت الشدّة وهذا فى حدّ ذاته مكسب.





برج الثور: تتكلم كتير تغلط كتير، تتكلم قليل تغلط قليل، معادلة بسيطة لكن مردودها كبير.





برج الجوزاء: كلامك له مفعول البلسم أو المرهم لمداواة جروح الآخرين، لكن لا تتطفّل أو تتدخل فيما لايعنيك ولا تلعب دور المُرّفّه عن الآخرين.





برج السّرطان: الإنجازات العظيمة غالباً تكون بداياتها متواضعة ، لاتخجل من أن تبدأ بتنفيذ مشروعك بقروش قليلة وبصورة متواضعة ، لكل مُجتهدٍ نصيب.





برج الأسد: وفّر أموالك لشراء مُمتلكات ثقيلة كأراضٍ أوعقارعند ظهور فرصة ، أوإحفظها فى البنك أو مشغولات ذهبيّة ، بدلاً عن إنفاقها عن سلع إستهلاكيّة جوفاء.

برج العذراء: لاتضغط على نفسك ، الإفراط فى التّوتر والقلق لن يجلب سوى ضغط الدم، عندها لن يفيدك هذا ولاذاك.





برج الميزان: مهما كانت الأمورتبدو صعبة من ظاهرها فابحث عن النقاط الإيجابيّة وإستثمرها، فى العمل أوالعاطفة فالبكاء على اللبن المسكوب لن يُفيد.





برج العقرب: اليوم مُناسب للنزول لمستوى أطفالك أو زوجتك الفكرى ومُخاطبة أحلامهم بعيداً عن عالمك الخشن،لا تبخل بمناقشة مع إبتسامة ، وسَخَاء مالى.





برج القوس: إرضاء الناس غاية لاتُدرك وهى سُنّة الحياة لإختلاف الناس و طبائعهم ، لكن الحلّ الوَسَط المُنَاسِب للجميع مُمكن إن توفرت النيّة الطيبة و المرونة.





برج الجدى: تركيزك على جودة العمل بإتقان الكيف وليس الكمّ أفضل طريقة لمضاعفة علاواتك فى العمل ، لهذا يُعطون ثمناً كبيراً لسُمعة المحل.





برج الدّلو: لا يجب أن تنتقل للجزر المدارية لتشعر بالسعادة لكنك تعثر عليها داخل منزلك إن توافرت النيّة لإسعاد نفسك ومن حولك، بمشيئة الله تَعَالى.





برج الحوت: مُساعدة واردة تتلقاها من كبار شيوخ العائلة ، إن كنت مريضاً فحاول تناول الدّواء فى موعده لتتعافى سريعاً.



