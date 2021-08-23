اليوم.. حازم شاهين وكارمن سليمان في مهرجان القلعة



يواصل فعاليات الدورة 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، يقدم المغنى وعازف العود حازم شاهين وفرقته حفلًا في الثامنة مساء الاثنين 23 أغسطس على مسرح المحكى ويتضمن البرنامج مجموعة متنوعة من أشهر أعمال التراث بالإضافة إلى باقة من مؤلفاته الخاصة.





يلية العاشرة مساء تتغنى المطربة كارمن سليمان بمجموعة من أشهر أعمالها منها كلام كلام، حبيبي مش حبيبي، صابرة، فرح ليلي، لما تشوفك عيني، مش هتكلم، ميستهلوش، عيش علي أعصابك، بنحب الحياة، فيها الحياة، ربنا يخليك لقلبي وسطور حكايتي بالاضافة الى باقه من أجمل أعمال زمن الفن الجميل.





يذكر أن أخر أعمال الفنانة كارمن سليمان الغنائية "لعبتي" وهي من كلمات نور عبد الله، ألحان مصطفي العسال، توزيع عمرو الخضري، ميكس وماستر ماهر صلاح.