Advertisements

اليوم.. حازم شاهين وكارمن سليمان في مهرجان القلعة

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 10:08 ص
بوابة الفجر
أروي حمدي
Advertisements

يواصل فعاليات الدورة 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، يقدم المغنى وعازف العود حازم شاهين وفرقته حفلًا في الثامنة مساء الاثنين 23 أغسطس على مسرح المحكى ويتضمن البرنامج مجموعة متنوعة من أشهر أعمال التراث بالإضافة إلى باقة من مؤلفاته الخاصة.


يلية العاشرة مساء تتغنى المطربة كارمن سليمان بمجموعة من أشهر أعمالها منها كلام كلام، حبيبي مش حبيبي، صابرة، فرح ليلي، لما تشوفك عيني، مش هتكلم، ميستهلوش، عيش علي أعصابك، بنحب الحياة، فيها الحياة، ربنا يخليك لقلبي وسطور حكايتي بالاضافة الى باقه من أجمل أعمال زمن الفن الجميل.


يذكر أن أخر أعمال الفنانة كارمن سليمان الغنائية "لعبتي" وهي من كلمات نور عبد الله، ألحان مصطفي العسال، توزيع عمرو الخضري، ميكس وماستر ماهر صلاح.

أخبار تهمك

عاجل.. السيسي يصدر توجيها بشأن حمدي الكنيسي بعد نقله للمستشفى

منذ أقل من ساعة

مفاجأة.. تعرف على آخر تفاصيل الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي

منذ ساعة و 6 دقيقة

غضب في الزمالك بسبب الصفقة الجديدة

منذ حوالي 5 ساعات

شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن قائمة منتخب مصر لتصفيات كأس العالم

منذ حوالي 23 ساعة

الأهلي يحدد بديل محمد الشناوي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة بالاستغناء عن "الرجل الأول"

منذ حوالي 22 ساعة

أول تعليق من سمية الخشاب بعد إشارتها المثيرة للجدل

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. أول ظهور لنضال الشافعي عقب تعرضه لأزمة صحية

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يستقر على الرحيل

منذ ساعتين و 27 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم

منذ ساعتين و 54 دقيقة

موعد الحكم في قضية الأهلي ضد الزمالك بشأن خصم النقاط

منذ حوالي 16 ساعة

الاتحاد السكندري يقترب من ضم نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد.. تعليق الصحة على تأثير لقاحات كورونا على القدرة الجنسية

منذ ساعة

الفيراري الجديد.. الأهلي يتحرك لضم رابع صفقاته الصيفية

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الأهلي ينهي اتفاقه مع صفقة جديدة

منذ حوالي 22 ساعة

شوبير يكشف حقيقة أزمة السولية والأهلي

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
10:00 ص

عاجل.. السيسي يصدر توجيها بشأن حمدي الكنيسي بعد نقله للمستشفى

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة بالاستغناء عن "الرجل الأول"

12:32 م

عاجل.. الأهلي ينهي اتفاقه مع صفقة جديدة

01:24 م

مفاجأة.. تعرف على آخر تفاصيل الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي

09:51 ص

غضب في الزمالك بسبب الصفقة الجديدة

06:01 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

Advertisements