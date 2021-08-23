تدريبات بدنية مكثفة لمحمد امام من أجل "عمهم"



أستعدادات خاصة بدنية ومكثفة قام بها النجم محمد امام، من أجل تقديم شخصيته فى فيلمة الجديد "عمهم"، ويسجل الفيلم التعاون الثانى بين محمد إمام والمخرج حسين المنباوى بعدما قدما سويًا فيلم "ليلة هنا وسرور".





وتدور أحداث العمل في إطار إجتماعي ملئ بالأكشن والتشويق، وخصصت جهة إنتاج فيلم "عمهم" ميزانية ضخمة لتصوير الفيلم نظرا لخروج مشاهد الفيلم وخاصة التي تتعلق بالأكشن في أبهى صورة ممكنة، والذي ينطلق تصويرة فى شهر أكتوبر المقبل،









يذكر أن أخر أعمال الفنان محمد امام مسلسل "النمر" بطولة الفنان محمد إمام، هنا الزاهد، ونرمين الفقي، ومحمد رياض، وأحمد عبد الله محمود، وبيومي فؤاد، وأحمد خالد صالح