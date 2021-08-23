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مفاجأة.. تعرف على آخر تفاصيل الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 09:51 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشف الإعلامي محمد الباز، إن آخر تفاصيل الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي عقب تعافيه من فيروس كورونا مؤخرا، قائلا: "زميلنا نشأت الديهي أجرى مكالمة طويلة مع الإبراشي للاطمئنان على صحته"، مؤكدا أن محبي الإعلامي وائل الإبراشي يشغلهم الاطمئنان على صحته وعودته للشاشة.

وقال "الباز"، خلال برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الأحد، إن الإعلامي نشأت الديهي أخبره أنه تواصل مع وائل الإبراشي هاتفيا، واستغرقت المكالمة فترة طويلة حتى يطمئن على أحواله الصحية، مشيرا إلى أن "الديهي" أخبره أن "الإبراشي" يطمئن جمهوره على صحته، وهو حاليا يتلقى علاج طبيعي لتنظيم النفس.

ولفت "الباز"، إلى أنه فور انتهاء الإبراشي من العلاج الطبيعي سيعود إلى تقديم برنامجه، معلقا: "الديهي أخبرني أنه كان حريصا على إطالة مدة المكالمة للاطمئنان على حالة وائل الإبراشي بشكل دقيق".

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